В Керченском проливе возобновили эвакуацию экипажа, с севшего на мель танкера

Фото: соцсетиВ МЧС России приняли решение увеличить группировку в районе Керченского пролива. На место ЧП прибыли дополнительные силы из Донского спасательного центра, Южного регионального поисково-спасательного отряда и Краснодарского края.
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