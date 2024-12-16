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Крымское информационное агентство

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В Керченском проливе возобновили эвакуацию экипажа, с севшего на мель танкера

В Керченском проливе возобновили эвакуацию экипажа, с севшего на мель танкера

Фото: соцсетиВ МЧС России приняли решение увеличить группировку в районе Керченского пролива. На место ЧП прибыли дополнительные силы из Донского спасательного центра, Южного регионального поисково-спасательного отряда и Краснодарского края.

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