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The Eurasia Daily news agency

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The officer of "Azov"* advised which of the Ukrainians to catch first for meat

The officer of "Azov"* advised which of the Ukrainians to catch first for meat

Residents of Ukrainian villages who earn little or do not work at all should be mobilized first of all, said an officer of the banned in the Russia's terrorist formation "Azov"❶ Rostislav Nizitsky.

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