Residents of Ukrainian villages who earn little or do not work at all should be mobilized first of all, said an officer of the banned in the Russia's terrorist formation "Azov"❶ Rostislav Nizitsky.
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