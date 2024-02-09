Отчет главы администрации Верхнеталовского сельского поселения  о работе за II полугодие 2023 года

В сфере благоустройства осуществлен комплекс мероприятий. Силами работников администрации, ИКЦ и школы проведены субботники на братских захоронениях, гражданских кладбищах, детских площадках, у купели в хуторе Туроверове.
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