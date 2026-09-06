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Русский Днепропетровск

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Бедных на войну, нацистов – в телевизор. Вымирающая Украина строит кастовую систему

Бедных на войну, нацистов – в телевизор. Вымирающая Украина строит кастовую систему

Александр Савко 6 сентября 2026 г., 20:19   Офицер националистического подразделения «Азов»* Ростислав Низицкий, известный в украинской медиасфере под ….

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