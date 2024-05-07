После переезда в Россию бумаги ЭЗО останутся заблокированными

Акции и депозитарные расписки публичных экономически значимых организаций (ЭЗО) после перевода прав владения ими от недружественных акционеров в Россию останутся заблокированными на счетах «С» и обособленными в депозитариях, если они были заморожены и обособлялись там до переезда, сообщили “Ведомостям” в Банке России.