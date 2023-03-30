Парламентская газета

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«Лето в пионерском галстуке» снова выгнали из Сети

«Лето в пионерском галстуке» снова выгнали из Сети

Преображенская и Останкинская межрайонные прокуратуры Москвы обнаружили интернет-ресурсы, на которых в свободном доступе размещена книга «Лето в пионерском галстуке», признанная контентом, запрещенным для распространения на территории России.

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