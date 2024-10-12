Плохая погода не дает забрать тела погибших в Непале российских альпинистов

Плохая погода уже второй день не позволяет эвакуировать тела пятерых российских альпинистов, погибших при покорении горы Дхаулагири в Непале, сообщили РИА Новости в федерации альпинизма Ленинградской области.
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