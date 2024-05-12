После падения машины с подростками в реку в Ленобласти возбуждено дело

vk.com/acclo Уголовное дело возбуждено по факту падения автомобиля с пятью подростками в реку Рощинка в Ленинградской области, в результате чего трое несовершеннолетних скончались, сообщает региональное управление Следственного комитета 12 мая.
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