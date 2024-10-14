Граждан Турции и Украины объявили в розыск по делу о подрыве Крымского моста

Понедельник, 14 октября. «Крым 24».Гражданина Грузии Александра Инасаридзе и гражданина Украины Сергея Андрейченко объявили в межгосударственный розыск по обвинению в подрыве Крымского моста 8 октября 2022 года.
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