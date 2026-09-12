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FiNE NEWS

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Фильм «Мэйдэй»: американский пилот и бывший офицер КГБ в истории о сотрудничестве на фоне холодной войны

Фильм «Мэйдэй», вышедший 4 сентября на платформе Apple TV, разворачивается в 1987 году и повествует о событиях холодной войны с необычного ракурса.

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