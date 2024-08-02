Эксперт рассказал как нужно покупать мед, чтобы избежать подделки

Избежать покупки фальсифицированного меда можно только покупая продукт непосредственно на пасеке. Об этом рассказал кандидат биологических наук и пчеловод Равшан Мукимов, 1 августа сообщает издание «Абзац».
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