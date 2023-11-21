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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Порье намекнул на участие в турнире UFC 300: «Работаем кое над чем»

«Работаем кое над чем. 300», – написал в соцсетях бывший временный чемпион UFC Дастин Порье. В последний раз Порье дрался в июле-2023, проиграв нокаутом Джастину Гейджи в бою за пояс BMF.

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