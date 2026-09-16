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Царьград

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Диетолог Анастасия Вайт объяснила, как холод способствует набору веса

Диетолог Анастасия Вайт объяснила, как холод способствует набору веса

Врач-диетолог Анастасия Вайт из "МедСит" рассказала, как осенний холод в квартире до начала отопительного сезона вызывает увеличение аппетита, что приводит к увеличению веса.

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