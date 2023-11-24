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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Тренер «Барыса» о 4:3 с «Нефтехимиком»: «Могли выиграть в основное время, но недотерпели. Сейчас новички вкатятся, и все будет по-другому»

«Игра была, можно сказать, равная. Могли выиграть в основное время, но недотерпели, пропустили. Хорошо, что выиграли в овертайме.

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