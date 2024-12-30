Повторные выбросы мазута зафиксированы на побережье Анапы

В оперативном штабе Краснодарского края заявили о повторных выбросах мазута на побережье Анапы. «На береговой территории Анапы обнаружены повторные выбросы на отдельных участках пляжей — это небольшие пласты мазута у берега.
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