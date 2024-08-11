В Самарской области в больницу попали водитель и пассажирка автомобиля Haval, который оказался в кювете

В Самарской области продолжается серия дорожно-транспортных происшествий. На этот раз в Кировском районе около 15:15 10 августа произошло столкновение немецкого кроссовера Volkswagen Touareg и отечественного автомобиля Lada Granta.
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