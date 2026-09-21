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Царьград

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Нил Деграсс Тайсон назвал Луну "мертвым" объектом Солнечной системы

Нил Деграсс Тайсон назвал Луну "мертвым" объектом Солнечной системы

Американский астрофизик Нил Деграсс Тайсон назвал Луну "мертвым" объектом, уступающим Солнечной системе по научному интересу.

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