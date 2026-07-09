Умерла девочка, пострадавшая в ДТП с машиной замгубернатора Курской области Александра Чепика. По нашей информации, жертва была в той самой Daewoo Nexia, которая вылетела на встречку и врезалась в Land Cruiser Чепика и Chevrolet.
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