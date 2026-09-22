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Журнал «Профиль»

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"Авангард" потерпел третье поражение подряд, крупно проиграв "Торпедо"

"Авангард" потерпел третье поражение подряд, крупно проиграв "Торпедо"

Нижегородское "Торпедо" на домашней арене одержало уверенную победу над омским "Авангардом" в матче регулярного чемпионата КХЛ.

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