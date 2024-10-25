Каноист Сергей Тарновский женился! С кем он соединил свою судьбу

После того, как стало известно, что молдавский олимпиец Сергей Тарновский, уроженец Украины, и белорусская каноистка Ольга Гуденко соединили свои судьбы на церемонии, прошедшей в Кишиневе, спортсмен поделился некоторыми подробностями.