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Живая Кубань

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В начале этого лета в центре Сочи планируют открыть новый крупный спорткомплекс на площади в 4 тысячи квадратных метров

В начале этого лета в центре Сочи планируют открыть новый крупный спорткомплекс на площади в 4 тысячи квадратных метров

В начале этого лета в центре Сочи планируют открыть новый крупный спорткомплекс на площади в 4 тысячи квадратных метровНовый спорткомплекс строится в центре Сочи в переулке Строительном  на  территории площадью более 4 тысяч квадратных метров, при этом размеры самого сооружения составят 1,6 тысячи квадратных метров.

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