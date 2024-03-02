В начале этого лета в центре Сочи планируют открыть новый крупный спорткомплекс на площади в 4 тысячи квадратных метров

В начале этого лета в центре Сочи планируют открыть новый крупный спорткомплекс на площади в 4 тысячи квадратных метровНовый спорткомплекс строится в центре Сочи в переулке Строительном на территории площадью более 4 тысяч квадратных метров, при этом размеры самого сооружения составят 1,6 тысячи квадратных метров.