Операцию по подрыву газопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2» профинансировали бизнесмены, а ее проведение одобрил лично президент Украины Владимир Зеленский, срок полномочий которого истек 20 мая.
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