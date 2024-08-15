ИЗВЕСТИЯ iz
MainНовостиПолитикаАрмияСпортОбществоНаукаСтрана
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ИЗВЕСТИЯ iz

6 937 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Eduard
    Русским и россиянам наоборот надо обьединится и помогать своим!В Берлине закрыла...
  • Eduard
    Не еште у укропов,это уголовники Майдана.Мы тоже можем ихдерьмом обмазать.Европа ворует чужие территории,устраивает п...В Берлине закрыла...
  • Eduard
    Не еште у немцев они воры?В Берлине закрыла...

СМИ узнали об одобрении Зеленским плана подрыва «Северных потоков»

СМИ узнали об одобрении Зеленским плана подрыва «Северных потоков»

Операцию по подрыву газопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2» профинансировали бизнесмены, а ее проведение одобрил лично президент Украины Владимир Зеленский, срок полномочий которого истек 20 мая.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх