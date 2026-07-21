Политика как он...
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Политика как она есть

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Пятилетнего мальчика госпитализировали после нападения собак в Подмосковье

Пятилетнего мальчика госпитализировали после нападения собак в Подмосковье

После нападения двух американских булли на пятилетнего мальчика в подмосковной деревне Павловское пострадавшего госпитализировали с укушено-рваными ранами волосистой части головы, теменной области, левого плеча, а также гематомой грудной клетки.

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