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Шестой ЛиТР по-новому откроет глаза на комиксы

Шестой ЛиТР по-новому откроет глаза на комиксы

Комиксы станут одной из главных тем предстоящей Международной ярмарки-фестиваля "Литература Тихоокеанской России" (ЛиТР, 6+), проводимой в рамках  программы "Читающая Россия" (6+) и Ярмарки-фестиваля книжной и городской культуры "Красная площадь.

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