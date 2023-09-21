Шестой ЛиТР по-новому откроет глаза на комиксы

Комиксы станут одной из главных тем предстоящей Международной ярмарки-фестиваля "Литература Тихоокеанской России" (ЛиТР, 6+), проводимой в рамках программы "Читающая Россия" (6+) и Ярмарки-фестиваля книжной и городской культуры "Красная площадь.