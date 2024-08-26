Расчет ЗРК «Бук-М2» сбил две ракеты HIMARS ВСУ над Херсонской областью

Расчет зенитного ракетного комплекса (ЗРК) «Бук-М2» соединения противовоздушной обороны (ПВО) из состава группировки войск «Днепр» уничтожил две реактивные ракеты HIMARS, выпущенные Вооруженными силами Украины (ВСУ) по мирному населению левобережья Днепра в Херсонской области.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии