Украинцы не интересуют: Эксперт объяснил выгоду Вашингтона от удара по ядерной безопасности

Речь идёт о Соглашении по ядерной и радиационной безопасности, которое было подписано в 1996 году, и Соглашении об обмене информацией и сотрудничестве в сфере регулирования безопасности при использовании ядерной энергии в мирных целях от 2002 года.
Речь идёт о Соглашении по ядерной и радиационной безопасности, которое было подписано в 1996 году, и Соглашении об обмене информацией и сотрудничестве в сфере регулирования безопасности при использовании ядерной энергии в мирных целях от 2002 года.
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