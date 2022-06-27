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Украинцы не интересуют: Эксперт объяснил выгоду Вашингтона от удара по ядерной безопасности

Украинцы не интересуют: Эксперт объяснил выгоду Вашингтона от удара по ядерной безопасности

Речь идёт о Соглашении по ядерной и радиационной безопасности, которое было подписано в 1996 году, и Соглашении об обмене информацией и сотрудничестве в сфере регулирования безопасности при использовании ядерной энергии в мирных целях от 2002 года.

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