Сибирский вестерн: как в 1943 году ловили банду эвенка Павлова, грабившего золотые прииски

В ноябре 1942 года на берегах Волги Красная Армия контратаковала, увязших в Сталинграде нацистов. В это же время в далекой от фронта Якутии, с поправкой на советскую действительность, развернулся настоящий вестерн по-сибирски.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии