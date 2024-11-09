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Сибирский вестерн: как в 1943 году ловили банду эвенка Павлова, грабившего золотые прииски

Сибирский вестерн: как в 1943 году ловили банду эвенка Павлова, грабившего золотые прииски

В ноябре 1942 года на берегах Волги Красная Армия контратаковала, увязших в Сталинграде нацистов. В это же время в далекой от фронта Якутии, с поправкой на советскую действительность, развернулся настоящий вестерн по-сибирски.

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