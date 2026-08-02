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Задержан водитель катера, изувечивший девочку на Волге

Задержан водитель катера, изувечивший девочку на Волге

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев Задержан водитель катера, который наехал на купавшуюся в Волге девочку. Об этом 2 августа сообщила пресс-служба Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

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