Официальными гостевыми автомобилями для трансфера участников и VIP-делегатов IV Международного форума особых экономических зон (ОЭЗ), объединившего представителей десятков стран Глобального Юга и Востока, стали машины флагманского московского бренда «Москвич».
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