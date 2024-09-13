Что известно о чемпионе России по воркауту, который стал самым молодым депутатом Кургана. Фото

В Курганскую городскую думу избран самый молодой депутат — Дмитрий Усольцев. Мастер спорта международного класса, четырехкратный чемпион России по воркауту и глава Федерации воздушно-силовой атлетики в регионе.
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