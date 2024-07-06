Видео для передачи настроенияПрактически всё, что происходит последнюю неделю на Западе, можно охарактеризовать одним словом: паника.
ПАНИКА!
Комментарии
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VG
Vasily Golov
Это не паника,кем то спровоцированная.Это итоги работы власти.Так всегда такое бывает на выборах.Политика внешняя не меняется при смене власти.Пришла пора усвоить это на Западе и В России.
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10 час.
АС
Анатолий Страшко
По вулкану не надо. Надо в Индийском океане , могу координаты сказать, это точно на противоположной стороне Земли относительно этого вулкана, взорвать 100 мегатонную ядерную бомбу. И США нет. Там это знают и бздят. А придурковатого своего президента в качестве "гиганта мысли и силы"используют,блефуя.
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6 час.
А
Александр24
А нам-то чего? Те же яйца, только в профиль.
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3 час.
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