VG Vasily Golov Это не паника,кем то спровоцированная.Это итоги работы власти.Так всегда такое бывает на выборах.Политика внешняя не меняется при смене власти.Пришла пора усвоить это на Западе и В России.

АС Анатолий Страшко По вулкану не надо. Надо в Индийском океане , могу координаты сказать, это точно на противоположной стороне Земли относительно этого вулкана, взорвать 100 мегатонную ядерную бомбу. И США нет. Там это знают и бздят. А придурковатого своего президента в качестве "гиганта мысли и силы"используют,блефуя.