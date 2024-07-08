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Первые шаги лейбористов: Британия поставила крест на скандальном детище Бориса Джонсона

Первые шаги лейбористов: Британия поставила крест на скандальном детище Бориса Джонсона

Одним из первых официальных решений нового премьер-министра Великобритании и лидера лейбористов Кира Стармера стал отказ от скандальной программы депортации нелегальных мигрантов в Руанду, пишет Daily Mail.

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