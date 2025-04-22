Механики-водители Ленинградского военного округа успешно завершили освоение курса вождения САУ

Курсы по вождению самоходных артиллерийских установок проводятся для обучения механиков-водителей управлению боевой техникой, позволяют научиться действиям в сложных ситуациях, развивают их внимательность и концентрацию.
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