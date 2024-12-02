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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Тренер Медведева: «У Маррея нет тренерской методологии. Он ничего не знает о тренерской работе – и будет учиться на ходу»

Тренер Медведева: «У Маррея нет тренерской методологии. Он ничего не знает о тренерской работе – и будет учиться на ходу»

«Я не удивлен. Я знал, что Энди не сможет больше двух-трех месяцев сидеть без дела. Но у него нет того, что можно назвать тренерской методологией.

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