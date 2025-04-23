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На ямальских трассах введены ограничения из-за непогоды

На ямальских трассах введены ограничения из-за непогоды

От Карамовского поста в сторону границы округа полностью закрыто движение для всех автомобилей. А на участке от Муравленко до Губкинского между 370 и 379 км с 12:30 до 16:00 движение будет осуществляться в реверсивном режиме.

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