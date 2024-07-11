Рябков: Лавров и Блинкен не встретятся в Нью-Йорке

Заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что США не просили об организации встречи министра иностранных дел Сергея Лаврова и госсекретаря Энтони Блинкена во время визита российского дипломата в Нью-Йорк.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии