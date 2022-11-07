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Кудерметова с Мертенс вышли в финал Итогового турнира WTA, отдав соперницам всего 2 гейма

Кудерметова с Мертенс вышли в финал Итогового турнира WTA, отдав соперницам всего 2 гейма

25-летняя россиянка Вероника Кудерметова и бельгийская теннисистка Элизе Мертенс менее чем за час разгромили американо-голландскую пару Дезире Кравчик/Деми Схюрс в полуфинальном матче парного разряда на Итоговом турнире WTA в Форт-Уэрте (США).

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