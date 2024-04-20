В Национальный день донора крови участковые уполномоченные полиции Центрального района Управления МВД России по Новороссийску капитан полиции Радим Горунов и старший лейтенант Юрий Лавренов посетили городскую станцию переливания крови.
Полицейские в Краснодарском крае присоединились к акции «Я – донор!»
Комментарии
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Н
Николай
Зачем об этом кричать! В полиции служат не хлюпики, а небось 50% из них здоровенные кабаны и отдать 300 мл крови для них - тьфу!!! Лучше бы кричали когда они свои ОБЯЗАННОСТИ не то что во время службы исполняли, но и во вне её - ведь они носят ПОГОНЫ!!! И предотвращали преступления, а не ковырялись ....................
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