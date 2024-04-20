Полицейские в Краснодарском крае присоединились к акции «Я – донор!»

Н

Николай

Зачем об этом кричать! В полиции служат не хлюпики, а небось 50% из них здоровенные кабаны и отдать 300 мл крови для них - тьфу!!! Лучше бы кричали когда они свои ОБЯЗАННОСТИ не то что во время службы исполняли, но и во вне её - ведь они носят ПОГОНЫ!!! И предотвращали преступления, а не ковырялись ....................