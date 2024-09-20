❗️Известный на весь мир лев Шерхан переехал из Крыма в Китай, где и будет жить. Для крымского сафари-парка это уникальное событие.
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❗️Известный на весь мир лев Шерхан переехал из Крыма в Китай, где и будет жить. Для крымского сафари-парка это уникальное событие.