Байден предложил Китаю сообща противостоять глобальным вызовам

Global Look Press/Yuri Gripas - Pool via CNP/Keystone Press Agency Президент США Джо Байден во время встречи с министром иностранных дел Китая Ван И в Белом доме предложил сообща противостоять глобальным вызовам, передает агентство Xinhua.
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