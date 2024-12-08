Раис Татарстана Рустам Минниханов награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени. Соответствующий указ, подписанный Президентом России Владимиром Путиным, появился на официальном интернет-портале правовой информации.
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