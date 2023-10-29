Чтобы быть здоровым, каждый человек должен знать строение своего тела и способы укрепления своего здоровья.

В приюте “Надежда” погарского района прошли ряд занятий, посвящённых теме “здоровье”.Ребята познакомились с основными органами человеческого организма, их названиями, расположением и функциями; узнали названия некоторых витаминов и в каких продуктах они содержатся; определяли полезную и вредную пищу; выполняли дыхательную гимнастику с помощью мыльных пузырей, самомассаж.