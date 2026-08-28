Вся Европа на прицеле: РФ разместит ракеты «Искандер-1000» в Калининграде – MWM

Россия впервые применила в боевых условиях недавно модернизированную баллистическую ракету, предварительно известную как «Искандер-1000».
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