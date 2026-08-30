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Иркутск Сегодня

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Хищник в городе: в Байкальске медведь замечен недалеко от жилых кварталов

Администрация Байкальского городского поселения предупреждает жителей об опасности: утром 29 августа в 07:04 у старого пирса замечен медведь, который двигался в сторону микрорайона Гагарина.

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