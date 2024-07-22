В Забайкалье прошёл Всероссийский фестиваль сапсёрфинга

На озере Арахлей с 19 по 21 июля прошел Всероссийский фестиваль «ЗабСап». Более 200 райдеров из Санкт-Петербурга, Забайкальского и Красноярского краев, а также Еврейской автономной области приняли участие в состязаниях.
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