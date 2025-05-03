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«Ресурсная сделка» позволит Западу обвинить во всем Россию

«Ресурсная сделка» позволит Западу обвинить во всем Россию

Сделка по минералам, заключенная между США и Украиной, выгодна и Киеву, и Западу. Об этом министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро заявил в Атлантическом совете (нежелательная в России организация), передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Комментарии
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Николай Герасименко
В огороде бузина, а в Киеве дядька... Что такое тяжёлое курят эти недоделанные политики на Западе!?
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