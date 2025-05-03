Сделка по минералам, заключенная между США и Украиной, выгодна и Киеву, и Западу. Об этом министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро заявил в Атлантическом совете (нежелательная в России организация), передает корреспондент «ПолитНавигатора».