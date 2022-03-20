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Энтони Эдвардс – о подготовке к игре против Леброна: «Не смотрю никакие видеоматериалы. Пользуюсь инстинктами»

Форвард «Миннесоты» Энтони Эдвардс признался, что не тратит дополнительное время на специальную подготовку перед играми против таких звезд, как Леброн Джеймс («Лейкерс») или Крис Миддлтон («Милуоки»).

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