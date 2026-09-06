Кто отвечает за небо над заводом?

Летом 2026 года в России появился правовой каркас для ускоренного развёртывания объектовой защиты, однако единой вертикали над каждым гражданским предприятием закон не создал.
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- «Прежде чем тратить огромные деньги на оборону, нужно создать для людей тот уровень жизни, который они захотят защищать»…Все это конечно хорошо на 5 году СВО вдруг разродились, даже как то странно для нашей власти. Куда ближе для них пилить, осваивать, разворовывать и т.д. народные бюджетные средства. Хотя, а кто помешает им и тут малек руки погреть, в конечном итоге все равно простой народ за все это заплатит и компенсирует из своих кошельков. Вот мне интересно объекты защищать надо, а что с простым народом? Ах да, власть на простом фермере и ему подобных за защиту своей семьи, имущества и т.д. на штрафах заработает. На водителях, которые из-за атак на трассах вынуждены нарушать скоростной режим и т.д. Складывается у меня такое впечатление, что коренное население власти совсем не нужно, заместят его ордами пришлых, из "ценных" специалистов. Ах да это же орды пришлых пополняют бюджет России и платят налоги, присели на социалку, пенсии и т.д. коренного населения. Кстати по благосостоянию за 2025 год у представителей орд пришлых выше, чем у коренного населения России. Вот так надо обеспечивать себя за счет простого народа России,с их мизерными зарплатами и нищими стариками. Хотя ради повышения демографии в России и во благо процветания бизнеса узакониваем переработку, а при шлым сдали ясли, сады, школы, высшее образование и т.д. Более 30% молодежи после школ, институтов и т.д. в России не могут трудоустроиться, но при этом власть заявляет, что не хватает рабочих рук. А какая в России забота о призывниках, если наш коренной парень не пришел в военкомат, то его привлекают к ответственности, а пришлых с комфортом везут в военкоматы. Ах какая власть в России заботливая. Вот я и думаю, а нужен свой коренной народ такой власти? Мой ответ нет, ставка сделана на его замещение ордами "ценных" специалистов,, в том числе и обеспечение их пенсиями, соцвыплатами, в то время когда старикам устроили геноцид и голодомор. Так бы пенсии индексировали как подорожал сахар за прошедшую неделю с 75руб.00коп. до 99руб.90коп. или коммунальные платежи и т.д. Ах да какой героизм мэра Собянина, когда при рождение пришлыми им выплачиваю премию от мэрии за нового гражданина России, а своим нет, это их обязанность перед рабовладельческим, мафиозно воровским государством...