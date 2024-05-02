ВСУ сбросили боеприпас с БПЛА на хлебный фургон и обстреляли магазин в Горловке

Военные Вооруженных сил Украины (ВСУ) сбросили боеприпас с беспилотного летательного аппарата (БПЛА) на хлебный фургон и обстреляли артиллерией расположенный рядом магазин в Никитовском районе Горловки в ДНР.
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