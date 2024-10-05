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Кабмин утвердил праздники и выходные в 2025 году

Кабмин утвердил праздники и выходные в 2025 году

Среда 31 декабря 2025 года будет нерабочим днём.фото: t.me/mos_sobyanin--> Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление об утверждении праздничных и выходных днях в 2025 году, среда 31 декабря 2025 года будет нерабочим днём, сообщает пресс-служба правительства.

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